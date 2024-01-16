Хирурги РДКБ удалили гигантское новообразование средостения у ребенка

Хирурги Российской детской клинической больницы (РДКБ), филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, удалили у трехлетней девочки гигантскую опухоль, которая занимала более 60% правой плевральной полости ребенка.
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