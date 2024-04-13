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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В новой Tomb Raider героиня больше не будет исследовать древние захоронения Созд...

В новой Tomb Raider героиня больше не будет исследовать древние захоронения Созд...

В новой Tomb Raider героиня больше не будет исследовать древние захороненияСоздатели новой “Расхитительницы гробниц” заявили, что их героиня больше не будет исследовать древние захоронения – это “ужасное наследие колонизаторов”.

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