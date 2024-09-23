Началось уничтожение плато Лаго-Наки: убежища дикой природы!

Древние леса заповедного плато Лаго-Наки на Западном Кавказе уже начали уничтожать. Пока люди отвлечены социальными проблемами и политической грызней, пока обсуждают искусственно созданные «инфоповоды», прямо за нашими спинами уничтожают последние участки настоящих древних лесов! Наша Русская Тайга закатывается в землю тяжелой техникой не китайцами или другими странами, а нашими собственными чиновниками-бюрократами и крупным бизнесом.