Окно в лето: школьники приготовили шашлычки и греческий салат на кулинарном мастер-классе

Окно в лето: школьники приготовили шашлычки и греческий салат на кулинарном мастер-классеСамая продуктивная образовательная деятельность при работе с детьми – проведение прикладных занятий, где ребята самостоятельно выполняют задания, попутно изучая что-то новое.
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