Окно в лето: школьники приготовили шашлычки и греческий салат на кулинарном мастер-классе

Окно в лето: школьники приготовили шашлычки и греческий салат на кулинарном мастер-классеСамая продуктивная образовательная деятельность при работе с детьми – проведение прикладных занятий, где ребята самостоятельно выполняют задания, попутно изучая что-то новое.