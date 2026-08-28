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Новости Брянска

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Жуковский округ возглавил Сергей Ефименко

Жуковский округ возглавил Сергей Ефименко

Сергей Ефименко, временно исполнявший обязанности главы с февраля, единогласно избран руководителем администрации Жуковского округа и планирует ремонт дорог, строительство очистных сооружений и модернизацию полигона ТБО.

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