Жуковский округ возглавил Сергей Ефименко

Сергей Ефименко, временно исполнявший обязанности главы с февраля, единогласно избран руководителем администрации Жуковского округа и планирует ремонт дорог, строительство очистных сооружений и модернизацию полигона ТБО.
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