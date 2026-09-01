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Иркутск Сегодня

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«РЖД» с 1 октября проиндексирует зарплаты сотрудников на 2%

С 1 октября текущего года ОАО «РЖД» проведет индексацию заработной платы сотрудников на 2%. Решение принято в соответствии с условиями Коллективного договора.

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