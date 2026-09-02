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Смоленск 2.0

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На Смоленщине действует запрет на использование телефонов на уроках

На Смоленщине действует запрет на использование телефонов на уроках

В новых поправках к уже действующему закону есть исключения В смоленских школах вступил в силу приказ Минпросвещения России, который закрепляет требования к использованию мобильных телефонов на уроках.

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