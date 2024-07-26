150 иностранцев проверены в ходе рейда в Енисейском районе Красноярского края

Сотрудниками Управления уголовного розыска краевой полиции, Управления по вопросам миграции, совместно с отделением уголовного розыска и отделением по вопросам миграции енисейской полиции при поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Красноярскому краю проведён совместный рейд по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства.