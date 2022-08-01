«Коммерсант»: Импорт крепкого алкоголя в Россию упал на 35%

Импорт крепкого алкоголя в Россию по итогам первого полугодия 2022 года сократился на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 32,65 млн литров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.
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