БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Два «котла» под Харьковом: что известно о заблокированных группировках ВСУ

Два «котла» под Харьковом: что известно о заблокированных группировках ВСУ

  Под Волчанском в Харьковской области в окружение попала группировка ВСУ численностью до двух тысяч человек, сообщили в российских силовых структурах.

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