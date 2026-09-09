Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Советские автомобили: почему для продажи за границу их переименовывали

Ошибочно полагать, что советский автопром — это заимствованные у итальянцев и устаревшие «копейки». В СССР было немало оригинальных и успешных разработок.

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