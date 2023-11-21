Официальные говоруны укровермахта винят во всем пророссийские деревья, которые сбрасывают листву Александр Ситников На фото: украинский военнослужащий (Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press) Штурмовая группа Ивановских десантников захватила позиции ВСУ на западном фланге Артемовского направления.
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