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Дарья Мельникова показала нового возлюбленного, с которым уже живет вместе

Актриса Дарья Мельникова поделилась счастливыми переменами в личной жизни. 31-летняя Дарья Мельникова после сложного развода и череды скандалов, связанных с бывшим мужем, сбежавшим в Европу, наконец-то спокойна и счастлива.

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