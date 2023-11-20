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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мальцев набрал 1+2 в матче АХЛ с «Рэнглерс». У него 11 очков в 14 играх за фарм «Лос-Анджелеса»

Форвард «Онтарио Рейн» был признан 2-й звездой матча регулярного чемпионата АХЛ с фармом «Калгари» (4:0).

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