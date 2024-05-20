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Пилотный запуск цифровых денег в Китае не удался?

Пилотный запуск цифровых денег в Китае не удался?

Прошел год с тех пор, как работники государственного сектора в городе Чаншу на востоке Китая стали получать всю заработную плату в цифровой валюте государства, которую напрямую выпускает и контролирует Центробанк (CBDC, Central Bank Digital Currency).

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