До седых волос. Эксперты раскрыли, как взять ипотеку пенсионеру

Экономисты не зря называют пенсионеров той категорией, которая лучше всех умеет копить деньги. Часто сбережений достаточно, чтобы в случае нужды использовать их как первоначальный взнос на покупку ипотечной квартиры.
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