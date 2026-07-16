Хроника здравоохранения России: февраль 2021 — пандемия

Исторический архив. Здесь объединены краткие сообщения MedRussia начала февраля 2021 года. Приведённые данные и организационные решения относятся к тому периоду пандемии и не являются актуальной информацией о лечении, доступности помощи или эпидемиологической ситуации.
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