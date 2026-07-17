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"Потенциал уже не реализован": в Алтайском крае ожидается слабый урожай картофеля

"Потенциал уже не реализован": в Алтайском крае ожидается слабый урожай картофеля

Аномальная жара поставила под угрозу урожай картофеля в Алтайском крае. Как сообщает "Бийский рабочий", учредитель фермерского хозяйства "Агроснаб" Михаил Крайнянский заявил, что "второму хлебу" катастрофически не хватает влаги.

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