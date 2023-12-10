Американец, который поиздевался над символом Победы, арестован в России В мае 2022 года Юрий Малёв (на фото выше, жидяра) опубликовал фото трупа российского солдата с привязанной биркой к ноге в виде георгиевской ленты.
Интернет всё помнит - дас!
Комментарии
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Ольга
Да, что удивительно - все эти "богоизбранные" моральные уроды похожи друг на друга.
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10 час.
Evgenija Palette
Жидовский подонок...
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8 час.
Mark Kapustin
Главное, пусть сидит…….
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5 час.
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