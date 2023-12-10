Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mark Kapustin
    Главное, пусть сидит…….Интернет всё помн...
  • Надежда
    Львовский уроженец ГрЫцько решил стать арбитром между ридной нэнькой и Россией. Хотя естественнее было бы уехать жить..."Выход найден - о...
  • Надежда
    Германия давно уже вассал вашингтона, поэтому придет оттуда приказ и этот же и пропистониус возьмет под козырек и ска..."Дистанция все да...

Интернет всё помнит - дас!

Интернет всё помнит - дас!

Американец, который поиздевался над символом Победы, арестован в России В мае 2022 года Юрий Малёв (на фото выше, жидяра) опубликовал фото трупа российского солдата с привязанной биркой к ноге в виде георгиевской ленты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга
Да, что удивительно - все эти &quot;богоизбранные&quot; моральные уроды похожи друг на друга.
Ответить
10 час.
Evgenija Palette
Жидовский подонок...
Ответить
8 час.
Mark Kapustin
Главное, пусть сидит…….
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх