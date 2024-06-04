Господа, ваш бардак нам очень на руку!

Не то чтобы «у соседа дача сгорела – мелочь, а приятно», но очень похоже. У наших любимых «партнеров» начинается очередной военно-морской скандалешник с разборками и спецэффектами, который нам несет только пользу.
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