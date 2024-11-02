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Американцы вытеснили главу знаменитого производителя предметов роскоши из четверки самых богатых людей мира

Американцы вытеснили главу знаменитого производителя предметов роскоши из четверки самых богатых людей мира

Американские предприниматели вытеснили главу крупнейшего производителя предметов роскоши – компании LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton (LVMH) – Бернара Арно из четверки богатейших бизнесменов мира.

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