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Ивановские новости

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В Иванове при проведении сварочных работ вспыхнуло производственное здание

В Иванове при проведении сварочных работ вспыхнуло производственное здание

Когда на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, горел утеплитель в стене Сообщение о возгорании в Иванове на Кохомском шоссе поступило спасателям в минувшую пятницу в 11:47, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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