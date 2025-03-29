В Иванове при проведении сварочных работ вспыхнуло производственное здание

Когда на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, горел утеплитель в стене Сообщение о возгорании в Иванове на Кохомском шоссе поступило спасателям в минувшую пятницу в 11:47, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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