В Иванове при проведении сварочных работ вспыхнуло производственное здание

Когда на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, горел утеплитель в стене Сообщение о возгорании в Иванове на Кохомском шоссе поступило спасателям в минувшую пятницу в 11:47, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.