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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Я его никогда не увижу»

Жители Пряжинского района пишут книгу о земляках, воевавших в горячих точках: в Афганистане, Чечне, а теперь и о тех, кто уже не вернется со СВО… Текст: Алина Гапеева Рядовой, гранатометчик в комендантском полку Александр Александрович Лоскутов награжден «pа заслуги в обеспечении безопасности Российской Федерации» Орденом Мужества посмертно.

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