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Русская весна

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Слуцкий: США могут стать изгоем, пытаясь удержать первенство ценой войн

Слуцкий: США могут стать изгоем, пытаясь удержать первенство ценой войн

США, пытаясь удержать «пальму первенства» ценой войн и диктатуры, рискуют превратиться в изгоя, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова президента России Владимира Путина про внешнюю политику Вашингтона.

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