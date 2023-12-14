Слуцкий: США могут стать изгоем, пытаясь удержать первенство ценой войн

США, пытаясь удержать «пальму первенства» ценой войн и диктатуры, рискуют превратиться в изгоя, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова президента России Владимира Путина про внешнюю политику Вашингтона.
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