РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Эксперт Меркурис: Удар РФ по «Кракену» и уничтожение 300 боевиков ВСУ, говорит об отличной разведке

Эксперт Меркурис: Удар РФ по «Кракену» и уничтожение 300 боевиков ВСУ, говорит об отличной разведке

Британский военный эксперт Александр Меркурис, выступил в своем блоге на YouTube и сообщил о том, что за время СВО, российская разведка сделала колоссальный рывок вперед, удар по националистическому батальону «Кракен» говорит именно об этом.

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