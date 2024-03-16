Эксперт Меркурис: Удар РФ по «Кракену» и уничтожение 300 боевиков ВСУ, говорит об отличной разведке

Британский военный эксперт Александр Меркурис, выступил в своем блоге на YouTube и сообщил о том, что за время СВО, российская разведка сделала колоссальный рывок вперед, удар по националистическому батальону «Кракен» говорит именно об этом.
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