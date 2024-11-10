Стоимость биткоина обновила максимум

Стоимость биткоина превысила отметку в 79 тысяч долларов, обновив исторический максимум. Однако при такой динамике эксперты, считают, что рост биткоина до 100 тысяч долларов пока не просматривается, и ожидает коррекции после достижения отметки 80 тысяч долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии