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Аргументы и Факты

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Историк Шаповалов развеял главные заблуждения о Крещении Руси

Историк Шаповалов развеял главные заблуждения о Крещении Руси

Крещение Руси проходило поэтапно, не было связано только с женитьбой князя Владимира и не привело к подчинению Византии, рассказал Донецкому агентству новостей кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

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