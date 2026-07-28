Историк Шаповалов развеял главные заблуждения о Крещении Руси

Крещение Руси проходило поэтапно, не было связано только с женитьбой князя Владимира и не привело к подчинению Византии, рассказал Донецкому агентству новостей кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.
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