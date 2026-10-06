❗️⚡️6 октября 2026 года Управление стратегических систем ВМС США (SSP) сообщило о заключении пяти соглашений на разработку прототипов морской крылатой ракеты с ядерным вооружением SLCM-N.
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