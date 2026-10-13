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Курские новости

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Суд Курской области запретил Овчарову распоряжаться долей «Курский бетон»

Суд Курской области запретил Овчарову распоряжаться долей «Курский бетон»

Арбитраж Курской области наложил запрет на распоряжение 100% долей компании «Курский бетон» по иску Юрия Беляева, который оспаривает сделки по продаже доли.

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