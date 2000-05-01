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Картина дня. Финансы

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Франция передаст Украине шесть Mirage 2000-5

Франция передаст Украине шесть Mirage 2000-5

Франция планирует передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5 «с полным обеспечением». Об этом говорится в отчете депутата Национального собрания Франции Франка Жилетти, подготовленном для парламентского комитета по вопросам национальной обороны и вооруженных сил страны в рамках дискуссии о проекте бюджета страны на 2025 год, передает ТАСС.

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