В Хабаровском крае мать бросила шестимесячную дочь в сугробе

В Хабаровском крае мать оставила шестимесячную дочь в сугробе в поселке Горный Солнечного района. Малышку спасли, сейчас девочка находится в специализированной организации для детей, ее жизни ничего не угрожает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии