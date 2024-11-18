В посольстве США не стали комментировать новость о решении Байдена

В посольстве США не стали комментировать сообщения о том, что Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием вглубь России<strong>В посольстве США не стали комментировать сообщения о том, что Джо Байден <a href="https://rtvi.
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