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Аксаков: переход на использование цифрового рубля будет добровольным

Аксаков: переход на использование цифрового рубля будет добровольным

Переход на цифровой рубль будет осуществляться по желанию, это также касается и сферы социальных выплат, заявил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), отметив, что навязывание этой валюты будет «жестко пресекаться».

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