Аксаков: переход на использование цифрового рубля будет добровольным

Переход на цифровой рубль будет осуществляться по желанию, это также касается и сферы социальных выплат, заявил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), отметив, что навязывание этой валюты будет «жестко пресекаться».