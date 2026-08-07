Аксаков: переход на использование цифрового рубля будет добровольным

Переход на цифровой рубль будет осуществляться по желанию, это также касается и сферы социальных выплат, заявил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), отметив, что навязывание этой валюты будет «жестко пресекаться».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии