Почему вредно ставить самому себе психологические диагнозы и что делать вместо этого

Сергей Дмитриев

... Я вам скажу один мудрый весчь: с утра, пораньше надо начинать игру на сокращение времени между набежавшей идеей и её реализацией, даже в обиходных мелочах. Успех в таких играх обеспечит вам то "чувство глубокого удовлетворенния", о котором говаривал ещё Брежнев.