Почему вредно ставить самому себе психологические диагнозы и что делать вместо этого
Вера Данилова
Практикующий психолог и тренер системы управления стрессом через тело Bellyrelax.
Ежедневно в сети публикуют множество психологических статей и тестов, которые описывают признаки и «симптомы» разных состояний, а также психических расстройств.
Комментарии
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... Я вам скажу один мудрый весчь: с утра, пораньше надо начинать игру на сокращение времени между набежавшей идеей и её реализацией, даже в обиходных мелочах. Успех в таких играх обеспечит вам то "чувство глубокого удовлетворенния", о котором говаривал ещё Брежнев.
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