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Почему вредно ставить самому себе психологические диагнозы и что делать вместо этого

Почему вредно ставить самому себе психологические диагнозы и что делать вместо этого

Вера Данилова Практикующий психолог и тренер системы управления стрессом через тело Bellyrelax. Ежедневно в сети публикуют множество психологических статей и тестов, которые описывают признаки и «симптомы» разных состояний, а также психических расстройств.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
... Я вам  скажу один мудрый весчь:  с утра, пораньше надо начинать игру на сокращение времени между набежавшей идеей и её реализацией, даже в обиходных мелочах. Успех в таких играх обеспечит вам то &quot;чувство глубокого удовлетворенния&quot;, о котором говаривал ещё Брежнев.
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