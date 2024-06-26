В Севастополе завершился третий этап Малой футбольной лиги города Севастополя. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Севастополя Как отмечается, в турнире приняли участие более 640 ребят – это 40 команд 2016 и 2017 года рождения из Севастополя и Республики Крым.