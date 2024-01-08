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Царьград

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Враги в армии России? Бывает и так: Герой Русской весны Деян Берич выступил с разоблачением

Враги в армии России? Бывает и так: Герой Русской весны Деян Берич выступил с разоблачением

Сербские добровольцы возмущены отношением к ним со стороны некоторых русских командиров.Возможно, самый известный в России серб Деян Берич выступил от лица возмущённых сербских добровольцев, воюющих сейчас на нашей стороне в зоне СВО.

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