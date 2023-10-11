Путин призвал к миру в арабо-израильском конфликте

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня в Москве на энергетической неделе, призвал решить арабо-израильский конфликт политико-дипломатическим путём через выполнение решения ООН о создании Палестины в границах 1967 года.
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