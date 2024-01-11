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16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании. Ему принадлежат рекорды в Ла Лиге, сборной Испании и отборах к Евро

16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании. Ему принадлежат рекорды в Ла Лиге, сборной Испании и отборах к Евро

В возрасте 16 лет и 182 дней Ямаль отметился голом в полуфинале Суперкубка Испании против «Осасуны» (2:0).

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