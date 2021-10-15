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США призвали Ливан завершить расследование взрыва в порту Бейрута

США призвали Ливан завершить расследование взрыва в порту Бейрута

США призывают власти Ливана «быстро и прозрачно» завершить расследование дела о взрыве в морском порту Бейрута в августе 2020 года.

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