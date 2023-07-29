Украина обвинила масс-медиа в подрыве планов ВСУ

КИЕВ, 29 июля, ФедералПресс. Утечки информации о планирующихся действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и последующая их публикация негативно сказываются на ВСУ и срывают планы Киева, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.