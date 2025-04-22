Бьянка Цензори вернулась к Канье, а тот выдал очередной трек-откровение о своей половой жизни

Можно сказать, что на сегодняшний день у нас две новости – хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что на днях посетители одного испанского ресторанчика заметили там Канье и Бьянку, а западные таблоиды уже уверяют, что эта парочка снова вместе.