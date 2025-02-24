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«Мы первыми поддержали СВО»: Глава Компартии Армении посетил Донбасс

«Мы первыми поддержали СВО»: Глава Компартии Армении посетил Донбасс

Политнавигатор Лидер Компартии Армении Ерджаник Казарян прибыл в Донецк, где провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Ага НКР про.... и, а тут как тут... ХЕРои
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4 час.
ninikooo Митусова
Через три года решились? Отважные ребята!
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3 час.
СК
Сергей Ковалев
по ходу тема упасть ниже плинтуса, крепко удариться головой, только после этого задуматься неизбежна, как восход солнца.
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2 час.
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