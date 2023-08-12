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Градиленко: «Меня дисквалифицировали потому что я, якобы предложил 500 тысяч тренеру, за то, что он хорошо сделал бы свою работу»

Градиленко: «Меня дисквалифицировали потому что я, якобы предложил 500 тысяч тренеру, за то, что он хорошо сделал бы свою работу»

Это случилось в 2019-м, когда Градиленко работал директором «Урожая». «Мы конкурировали с «Чайкой». У нас было одинаковое количество очков.

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