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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Парри о первом титуле в карьере: «Я приехала в Монтеррей в последний момент практически ни с чем, поэтому не знала, чего ожидать»

23-летняя Диан Парри прокомментировала первый трофей в карьере. 50-я ракетка мира стала чемпионкой пятисотника в Монтеррее, обыграв в финале Элизу Мертенс (6:4, 0:6, 6:3).

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