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Подключите «Семейный доступ» в Личном кабинете и будьте в курсе налоговых обязательств ваших детей

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 32 по Свердловской области напоминает, что несовершеннолетние дети признаются налогоплательщиками, если являются собственниками жилья или доли в нем, земельного участка и других объектов недвижимости.

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