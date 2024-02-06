Подключите «Семейный доступ» в Личном кабинете и будьте в курсе налоговых обязательств ваших детей

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 32 по Свердловской области напоминает, что несовершеннолетние дети признаются налогоплательщиками, если являются собственниками жилья или доли в нем, земельного участка и других объектов недвижимости.
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