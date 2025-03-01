Певице и актрисе Анне Семенович исполнилось 45 лет

Анна Семенович родилась в Москве, в три года родители отдали ее в школу фигурного катания. Спортсменка выступала в парах с Денисом Самохиным, Максимом Качановым, Владимиром Федоровым и Романом Костомаровым, но из-за травмы завершила спортивную карьеру.