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Певице и актрисе Анне Семенович исполнилось 45 лет

Певице и актрисе Анне Семенович исполнилось 45 лет

Анна Семенович родилась в Москве, в три года родители отдали ее в школу фигурного катания. Спортсменка выступала в парах с Денисом Самохиным, Максимом Качановым, Владимиром Федоровым и Романом Костомаровым, но из-за травмы завершила спортивную карьеру.

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