По американским расчетам, у укровермахта осталось два месяца на «перемоги», после чего в любом случае Киев пойдет на «мирняк» с Москвой «Продолжение ракетных ударов по энергетике Украины окажет огромное давление на Киев и его сторонников на Западе, при этом, вероятно, потребуется массовый приток помощи для поддержания жизни населения зимой, также остается наиболее вероятным дальнейший большой отток беженцев в Европу», — считает американское аналитическое издание Military Watch.