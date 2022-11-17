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17.11.22==План Суровикина: Разгромить ВСУ за 60 суток

17.11.22==План Суровикина: Разгромить ВСУ за 60 суток

По американским расчетам, у укровермахта осталось два месяца на «перемоги», после чего в любом случае Киев пойдет на «мирняк» с Москвой «Продолжение ракетных ударов по энергетике Украины окажет огромное давление на Киев и его сторонников на Западе, при этом, вероятно, потребуется массовый приток помощи для поддержания жизни населения зимой, также остается наиболее вероятным дальнейший большой отток беженцев в Европу», — считает американское аналитическое издание Military Watch.

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