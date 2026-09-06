Круиззз...

Вторая попытка обуздать теплоход у меня состоялась спустя пятнадцать лет. Я долго держалась. Может, и в этот раз бы пронесло мимо плавсредства, но плохая память и солнечный удар вместе творят страшное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кошачьи страсти
- ЗМ «Собака бесплатно...
- — Они проиграли в...
д