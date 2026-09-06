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РЖАКА

187 621 подписчик

Круиззз...

Круиззз...

Вторая попытка обуздать теплоход у меня состоялась спустя пятнадцать лет. Я долго держалась. Может, и в этот раз бы пронесло мимо плавсредства, но плохая память и солнечный удар вместе творят страшное.

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