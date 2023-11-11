Тельцам предстоит непростой выбор, а Стрельцам улыбнется удача: ежедневный гороскоп на 12 ноября 2023 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ воскресенье, 12 ноября 2023 года, начнется увлекательный день, наполненный новыми планами и идеями.