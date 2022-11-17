Суд в Стокгольме встал на сторону «Газпром экспорта» в споре с финским потребителем

Стокгольмский арбитражный суд обязал финскую компанию Gasum Oy выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства «бери или плати», а также проценты за просрочку оплаты.