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Суд в Стокгольме встал на сторону «Газпром экспорта» в споре с финским потребителем

Суд в Стокгольме встал на сторону «Газпром экспорта» в споре с финским потребителем

Стокгольмский арбитражный суд обязал финскую компанию Gasum Oy выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства «бери или плати», а также проценты за просрочку оплаты.

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